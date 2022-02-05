В Масазыре найден артиллерийский снаряд - ФОТО
На горячую линию "112" МЧС поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета на территории поселка Масазыр Абшеронского района.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, на место происшествия незамедлительно была привлечена группа пиротехников Службы спасения особого риска МЧС.
После того, как люди, находившиеся на территории вместе с сотрудниками правоохранительных органов, отошли на безопасное расстояние и на время был ограничен доступ посторонних лиц, пиротехники установили, что это 152-мм артиллерийский снаряд пригодный для боевого применения.
Снаряд был изъят пиротехниками из района для обезвреживания и утилизирован.
Других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.
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