На некоторых дорогах Азербайджана видимость будет ограничена

6 февраля ночью и утром на некоторых участках автомагистралей Баку-Губа, Баку-Шамахы-Евлах, Баку-Алят-Газах, Губа-Хачмаз, Губа-Гусар, Масаллы-Ярдымлы, Лянкяран-Лерик, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Гейчай-Бяргюшад, Гейчай-Уджар, Ширван-Нохудлу-Сальян, Сальян-Нефтчала, Гянджа-Кяльбаджар-Лачин, Шуша-Физули, из-за тумана видимость будет ограничена до 500-800 м.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В горных районах возможен гололед на дорогах.