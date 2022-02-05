https://news.day.az/society/1433107.html Назначен исполняющий обязанности начальника Главного управления полиции на транспорте
Назначен исполняющий обязанности начальника Главного управления полиции на транспорте
В Главное управление полиции на транспорте назначен исполняющий обязанности начальника.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, после этого полковник полиции Нариман Иманов будет исполнять обязанности начальника управления.
Отметим, что начальник Главного управления полиции на транспорте Миргафар Сеидов отправлен на пенсию в связи с предельным возрастом пребывания на службе.
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