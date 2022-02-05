14 активных больных коронавирусом обнаружены в общественных местах

4 февраля сотрудники полиции на территории республики обнаружили и задержали 14 активных больных коронавирусом в общественных местах.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, сотрудники полиции провели разъяснительную беседу с этими лицами, покинувшими места проживания, несмотря на то, что им назначено лечение в домашних условиях в связи с тем, что инфицированы вирусом COVID-19, вернули их в места проживания с соблюдением медицинских процедур. Об этом были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.