есть погибшие и раненые

В Джалилабадском районе столкнулись 2 автомобиля, есть погибшие и раненые.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА,в результате столкновений автомобилей "BMW" и ВАЗ-2107 погибли 3 человека - жители села Машлыг Джалилабадского района Турал Интигам оглу Адыгезалов, Мурсал Алим оглу Гулиев, Горхмаз Рагим оглу Исмаилзаде.

Получили травмы различной степени тяжести Кямран Ибадулла оглу Велизаде, Гаджибала Балабей оглу Шахбазов, Джахид Тебиэт оглу Эйвазов и Баласер Гасан оглу Исмаилов, они были госпитализированы.

По факту проводится расследование.