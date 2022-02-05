В Азербайджане скончалась известный журналист

Сегодня, 5 февраля, на 91-м году жизни скончалась известный журналист, публицист, президентский стипендиат, обладатель ордена "Шохрат" Галина Алекперовна Микеладзе, передает Day.Az со ссылкой на​ местные СМИ.

Галина Микеладзе - автор более 20-ти книг - это исследования и эссе о деятелях культуры, выдающихся политиках, просветителях, меценатах и незаурядных женщинах.

"Миссия женщины", "Панорама Азербайджана", "Балет Азербайджана", "Любимый театр бакинцев", "Гражданский подвиг Рамиза Абуталыбова", "Пути и судьбы эмиграции", публикации о Дж.Мамедгулузаде, М.Топчибашеве, Ф.Кочарли, З.Тагиеве и др. вышли из-под пера известного журналиста.

Галина Микеладзе освещала события общественно-политической и экономической жизни страны, а в последние годы стала писать о культуре.