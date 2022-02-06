Юная художница, рисующая портреты шехидов

18-летняя Севиль Солтанова прославилась в Агсу как талантливая любительница изобразительного искусства. На нарисованных портретах ей удается мастерски изображать черты лица своего героя, умело передавать особенности его взгляда. Благодаря именно этим способностям художницы растет интерес к работам Севиль. 8 ноября минувшего года - в день освобождения от оккупации Шуши в центре Агсу, в парке Гейдара Алиева состоялась выставка ее рисунков. На выставке были также продемонстрированы портреты 10 жителей района, возвысившихся на вершину шехидства в Отечественной войне. На выставках, организованных в Центре Гейдара Алиева в районе 12 декабря - в день памяти общенационального лидера, а также 31 декабря - по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, работы Севиль вызвали восхищение у каждого посетителя выставки, передает Day.Az.

В настоящее время юная художница работает над портретами 36 агсуинцев, павших шехидами в Отечественной войне. В жилом доме, где проживает художница, одна комната является ее мастерской. Пока готовы портреты 15 шехидов. 10 из готовых портретов Севиль вручила семьям этих шехидов, ее поступок был встречен с благодарностью.

Севиль создала также прекрасные портреты Национального героя Азербайджана Полада Гашимова, шехидов Джебраила Довлетзаде, Худаяра Юсифзаде, которые демонстрируются на выставках.

Отвечая на вопрос регионального корреспондента АЗЕРТАДЖ "Как получилось, что у вас появился интерес к жанру портрета?", юная художница сказала: "Еще с младших классов у меня был большой интерес к живописи. Тогда я больше рисовала пейзажи. Затем наша Победа в Отечественной войне, сыновья, отдавшие жизни во имя целостности наших земель, церемонии похорон вызвали у меня желание рисовать их портреты и дарить семьям этих героев. Я начала рисовать. В первое время было трудно. Однако я не сдалась, воплотила в жизнь свое желание".

Севиль Солтанова является также спортсменкой. С 7-го класса, еще во время учебы в Баку она занималась боевым искусством хапкидо, была призером различных местных и международных соревнований.

Отметим, что Севиль родилась в 2004 году в городе Актау Казахстана. Ее семья переехала в Азербайджан, когда Севиль было 5 лет. Три года они прожили в Баку. Ее отец Маир Солтанов родом из Агсу. В 2010 году семья переехала в район. Среднюю школу она окончила в селе Пирхасанли. Сегодня Севиль переживает самые прекрасные годы своей жизни и занимается любимым творчеством.