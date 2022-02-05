Квартал Мердинли в Шуше

Город Шуша, культурная столица Азербайджана, известен не только своими архитектурными памятниками, но и кварталами. В древней Шуше было 17 кварталов. Девять кварталов города Шуша считались нижними, а остальные восемь - верхними кварталами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, одним из верхних кварталов, построенных в Шуше в конце XVIII - начале XIX веков, является Мердинли, который расположен в центральной части города. Как и в других кварталах Шуши, здесь были мечеть, родник, небольшая площадь и баня. Многие знаменитости родились в квартале Мердинли. Известный ханенде Абдул Баги Зулалов Бюльбюльджан и известный тарист Садыгджан выросли в этом квартале.

Как и другие исторические места города Шуша, квартал Мердинли подвергся армянскому вандализму. Армяне хотели стереть наше историческое прошлое, духовную память, разрушив постройки XVIII-XIX веков в квартале.