https://news.day.az/society/1433144.html Задержаны браконьеры, ловившие рыбу с электрооборудованием - ФОТО - ВИДЕО
Задержаны браконьеры, ловившие рыбу с электрооборудованием - ФОТО - ВИДЕО
Задержаны лица, незаконно ловившие рыбу с использованием электрооборудования.
Как сообщили Day.Az в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Шамкирского линейного полицейского участка Управления полиции на водном транспорте и регионального Управления природных ресурсов №2 на территории села Юхары Салахлы Газахского района задержали Салима Амирханова и Сахиба Намазова, занимавшихся незаконным промыслом.
При досмотре у них изъяли одну резиновую лодку, два весла, устройство для усиления электрического тока, аккумулятор, рыболовные снасти, 71 храмули, 16 шибритов.
По данному факту ведется расследование.
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