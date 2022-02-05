Задержаны браконьеры, ловившие рыбу с электрооборудованием

Задержаны лица, незаконно ловившие рыбу с использованием электрооборудования.

Как сообщили Day.Az в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Шамкирского линейного полицейского участка Управления полиции на водном транспорте и регионального Управления природных ресурсов №2 на территории села Юхары Салахлы Газахского района задержали Салима Амирханова и Сахиба Намазова, занимавшихся незаконным промыслом.

При досмотре у них изъяли одну резиновую лодку, два весла, устройство для усиления электрического тока, аккумулятор, рыболовные снасти, 71 храмули, 16 шибритов.

По данному факту ведется расследование.