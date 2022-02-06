На всех освобожденных от оккупации территориях Азербайджана видны следы армянского варварства. Агрессоры всюду сеяли разруху: сжигали и разрушали, стирали с лица земли азербайджанские памятники, мечети и кладбища. Между тем, армянские кладбища в Азербайджане остались нетронутыми и оберегаются государством. Одно из таких находится в селе Кяркяндж, что в Шамахе.

Как передает Day.Az, сотрудник АЗЕРТАДЖ побывал на армянском кладбище в этом селе, поговорил с сельчанами.

При въезде в село два больших кладбища, неподалеку друг от друга. Одно из них - азербайджанское, а другое - армянское. Кресты на армянских могилах и надгробные надписи сохранились и по сей день.

Житель села 81-летний Вели Балакишиев говорит, что, хотя армяне после оккупации азербайджанских территорий разрушили наши могилы, осквернили религиозные памятники, мы, как нация, показали свою культуру, гуманизм. "Армяне совершили геноцид против азербайджанцев в 1918 году, а в конце прошлого века оккупировали 20 процентов наших земель. Они убивали мирных жителей, не щадя ни женщин, ни детей, ни стариков. Армяне осквернили на оккупированных территориях наши мечети и кладбища. Они вынимали скелеты из могил, совершали чудовищные акты вандализма. Но мы сохранили армянские могилы, ведь мы не варвары, как они", - говорит житель села - 81-летний Вели Балакишиев.

Жительница села Кяркяндж Сойлу Велиева отмечает, что святыни, кладбища являются религиозно-духовной ценностью каждого народа. Моральный долг каждого человека, независимо от вероисповедания, относится к этим ценностям с должным уважением.

По словам учителя истории Джавида Исламова, армяне были целенаправленно переселены в Кяркяндж, равно как и на другие территории Азербайджана: "Известно, что различные империи, могучие государства использовали армян как инструмент для достижения своих целей. Так было во все времена. Однако несмотря ни на что, армянские могилы на нашей земле в сохранности и по сей день", - добавляет он.

Армяне, представлявшие себя всему миру цивилизованным народом, раскапывали наши могилы на некогда оккупированных землях, вынимали тела покойников, вырывали золотые зубы, мародерствовали, продавали надгробия, разрушали мечети или использовали их как стойла. Отечественная война еще раз показала миру, что азербайджанцы, в отличие от армян, не мстят мертвым. Азербайджанцы воюют на поле боя.