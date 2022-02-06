В одном из бакинских ресторанов произошел пожар

В одном из ресторанов столицы произошел пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщает МЧС.

На первом этаже двухэтажного ресторана общей площадью 600 квадратных метров (по 300 квадратных метров на каждом этаже) в Сабаильском районе сгорели два кондиционера на площади с потолком и примыкающим помещением общей площадью. Остальная часть ресторана защищена от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.