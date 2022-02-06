https://news.day.az/society/1433245.html В одном из бакинских ресторанов произошел пожар
В одном из бакинских ресторанов произошел пожар
В одном из ресторанов столицы произошел пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщает МЧС.
На первом этаже двухэтажного ресторана общей площадью 600 квадратных метров (по 300 квадратных метров на каждом этаже) в Сабаильском районе сгорели два кондиционера на площади с потолком и примыкающим помещением общей площадью. Остальная часть ресторана защищена от огня.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре