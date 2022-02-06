Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на 7 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Ночью и утром местами слабый туман. Юго-западный ветер утром сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 0-3° тепла, днем 7-10° тепла, в Баку ночью 0-2° тепла, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

7 февраля на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что неблагоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, в высокогорьях до 18° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.