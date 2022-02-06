Будут изучены произрастающие в Карабахе редкие виды растений

Будут изучены редкие виды растений, произрастающие только в Карабахе.

Об этом АПА сообщила директор Института ботаники НАНА, доктор биологических наук, профессор Сайяра Ибадуллаева, передает Day.Az.

Она отметила, что ожидается включение в третье издание "Красной книги" редких видов, произрастающих только в Карабахе: "Конечно, пока нам не удается исследовать территорию Карабаха, но после очистки от мин эти земли должны быть повторно исследованы. В любом случае виды, принадлежащие к уникальной флоре, являющейся единственным центром их распространения, подлежат охране. Эти цифры будут уточнены в результате исследования гербарных материалов, собранных в этом районе различными ботаниками, работ в этой области, особенно монографий и камерного анализа гербарных материалов, собранных нами лично".

Директор сообщила, что 121 вид растений Карабаха не внесен ни в первое, ни во второе издание "Красной книги".

Отметим, что третье издание "Красной книги" выйдет в свет в 2023 году.