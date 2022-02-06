Серьезная авария в Азербайджане, столкнулись 3 автомобиля

В Бейлаганском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке автодороги посёлок Аран-Бахрамтепе, проходящем через село Эйвазалылар района.

Грузовик ЗИЛ столкнулся с автомобилями "Нива" и "ОКА". В результате удара грузовик и "Нива" упали в придорожный водоканал.

Gри аварии пострадали жители Агджабединского района Сафаров Сафар Рафаил оглу (1974 г.р.), Бабаев Рамиль Керим оглу (1980 г.р.), житель Агдамского района Мехтиев Аваз Сафар оглу (1969 г.р.) и житель Бейлаганского района Джамалов Джейхун Аскер оглу (1980 г.р.).

Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По факту начато расследование.