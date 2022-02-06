https://news.day.az/society/1433309.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 32 276 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 457, вторую - 1 632, третью - 28 187 человек.
Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 218 555. Первую дозу вакцины получили 5 248 382, вторую - 4 752 395, третью - 2 217 778 человек.
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