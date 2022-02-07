Сегодня вечером попал в ДТП служебный автобус, принадлежащий компании "Kolin İnşaat Turizm Sənaye və Ticarət", субподрядчику строительства автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, авария произошла на территории Ходжавендского района.

"В результате аварии есть пострадавшие среди работников, ехавших на ночную смену. О причинах аварии и других подробностях будет сообщено дополнительно", - сообщили в агентстве.