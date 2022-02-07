https://news.day.az/society/1433352.html В Баку сгорели два дома
В Баку сгорели два дома
В Баку сгорели два дома.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, в Сабунчинском районе Баку на площади 12 м2 сгорели конструкции одноэтажного дома общей площадью 110 м2. Остальная часть дома защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
В Бинагадинском районе города Баку сгорели примыкающие конструкции кровли одноэтажного дома общей площадью 70 м2. Остальные части домов защищены от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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