Взрыв в доме в Сальяне

В селе Гарабаглы Сальянского района в частном жилом доме произошел взрыв из-за утечки газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате взрыва три члена семьи - Гурбанов Заур Микаил оглу 1980 года рождения, его жена Шафаг Али гызы Гурбанова 1981 года рождения и их сын, Гурбанов Микаил Заур оглу 2001 года рождения получили повреждения различной степени тяжести.

Пострадавших госпитализировали в Сальянскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.