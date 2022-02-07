https://news.day.az/society/1433356.html Взрыв в доме в Сальяне - есть пострадавшие
Взрыв в доме в Сальяне - есть пострадавшие
В селе Гарабаглы Сальянского района в частном жилом доме произошел взрыв из-за утечки газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате взрыва три члена семьи - Гурбанов Заур Микаил оглу 1980 года рождения, его жена Шафаг Али гызы Гурбанова 1981 года рождения и их сын, Гурбанов Микаил Заур оглу 2001 года рождения получили повреждения различной степени тяжести.
Пострадавших госпитализировали в Сальянскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
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