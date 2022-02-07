Тяжелое ДТП на дороге Баку-Сумгайыт
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На дороге Баку-Сумгайыт возле так называемой дорожной развязки "ВАЗ" произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, автомобиль Lexus LX въехал в железнодорожный барьер. По предварительной информации, причиной аварии стала потеря управления транспортным средством.

На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции.

По данному факту ведется расследование.