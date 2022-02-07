https://news.day.az/society/1433394.html Тяжелое ДТП на дороге Баку-Сумгайыт - ВИДЕО
Тяжелое ДТП на дороге Баку-Сумгайыт - ВИДЕО
На дороге Баку-Сумгайыт возле так называемой дорожной развязки "ВАЗ" произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, автомобиль Lexus LX въехал в железнодорожный барьер. По предварительной информации, причиной аварии стала потеря управления транспортным средством.
На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции.
По данному факту ведется расследование.
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