Опубликованы фото мужчины, жестоко убитого в Сумгайыте

3 февраля около 22:00 на улице Самеда Вургуна в Сумгайыте был убит Садияр Новрузов (1970 г.р.).

Подозреваемый в совершении убийства Рамин Назарли задержан и привлечен к следствию.

Day.Az со ссылкой на Oxu.Az представляет фотографии зверски убитого человека.

Напомним, в ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что сосед потерпевшего, Р.Назарли (2000 г.р.), умышленно убил С.Новрузова, нанеся ему ножевое ранение во время возникшего между ними конфликта. По данному факту в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

В момент преступления Садияр находился с друзьями в чайхане, когда его позвал на улицу для разговора сосед Рамин. Последний нанес ему несколько ударов режущим предметом. От полученных травм С.Новрузов скончался на месте.