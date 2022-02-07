Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Ходжавенде

Министерство здравоохранения прокомментировало состояние пострадавших в результате ДТП на дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на минздрав, 13 человек были доставлены в Bakı Sağlamlıq Mərkəzi с различными травмами. 11 из них являются гражданами Турции.

Два человека находятся на лечении в реанимационном отделении. Их состояние оценивается как тяжелое. Состояние остальных 9 человек оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время обследование и лечение пострадавших продолжается.