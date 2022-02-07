https://news.day.az/society/1433415.html Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Ходжавенде
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Ходжавенде
Министерство здравоохранения прокомментировало состояние пострадавших в результате ДТП на дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша.
Как передает Day.Az со ссылкой на минздрав, 13 человек были доставлены в Bakı Sağlamlıq Mərkəzi с различными травмами. 11 из них являются гражданами Турции.
Два человека находятся на лечении в реанимационном отделении. Их состояние оценивается как тяжелое. Состояние остальных 9 человек оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время обследование и лечение пострадавших продолжается.
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