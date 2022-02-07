Прогноз погоды в Баку на завтра

Обнародован прогноз погоды на 8 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 0-3° тепла, днем 7-10° тепла. В Баку ночью будет 0-2° тепла, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление понизится с 767 мм ртутного столба ниже нормы до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, ночью и утром туман. Западный ветер усилится.

Температура воздуха составит ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-12° тепла, в горах 3-8° мороза, в высокогорьях до 17° мороза, днем 1-6° тепла.