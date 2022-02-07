В Азербайджане воду будут использовать по-новому

В Азербайджане будет внедрен механизм интегрированного управления использованием воды.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом было сообщено на 15-м заседании (онлайн) Комиссии по эффективному использованию водных ресурсов, который проходил под руководством заместителя премьер-министра, председателя Комиссии Шахина Мустафаева.

По итогам обсуждений были даны необходимые поручения соответствующим государственным структурам и соответствующим местным органам исполнительной власти, представленным в комиссии, по применению механизма интегрированного управления с целью обеспечения эффективного и экономного использования водных ресурсов бассейна реки Кура - с Мингячевирского водохранилища до устья реки Кура.