https://news.day.az/society/1433498.html Когда в Азербайджане начнут прием заявок на студенческий кредит на весенний семестр?
Когда в Азербайджане начнут прием заявок на студенческий кредит на весенний семестр?
В Азербайджане обнародована дата начала приема заявок на студенческий кредит на весенний семестр нынешнего учебного года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в понедельник исполнительный директор Фонда образовательных студенческих кредитов Араз Пашаев на презентации, посвященной выдаче студенческих кредитов
Исполнительный директор отметил, что прием заявок на образовательный студенческий кредит на первый семестр 2021/2022 учебного года продлится до 15 февраля.
"С 16 февраля начнется прием заявок на кредиты на весенний семестр", - сказал Пашаев.
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