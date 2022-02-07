Когда в Азербайджане начнут прием заявок на студенческий кредит на весенний семестр?

В Азербайджане обнародована дата начала приема заявок на студенческий кредит на весенний семестр нынешнего учебного года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в понедельник исполнительный директор Фонда образовательных студенческих кредитов Араз Пашаев на презентации, посвященной выдаче студенческих кредитов

Исполнительный директор отметил, что прием заявок на образовательный студенческий кредит на первый семестр 2021/2022 учебного года продлится до 15 февраля.

"С 16 февраля начнется прием заявок на кредиты на весенний семестр", - сказал Пашаев.