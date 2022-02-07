https://news.day.az/society/1433578.html В этих районах Азербайджана не будет воды
В этих районах Азербайджана не будет воды
С вечера 7 февраля и в течение дня 8 февраля будут введены ограничения на подачу питьевой воды в село Гобустан и часть села Алят Гарадагского района, а также села Гызылбурун, Атбулаг и часть села Навахи Гаджигабульского района.
Как сообщили Day.Az в ОАО "Azərsu", это связано с запланированным капитальным ремонтом магистрального водопровода Кура-Баку.
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