В этих районах Азербайджана не будет воды

С вечера 7 февраля и в течение дня 8 февраля будут введены ограничения на подачу питьевой воды в село Гобустан и часть села Алят Гарадагского района, а также села Гызылбурун, Атбулаг и часть села Навахи Гаджигабульского района.

Как сообщили Day.Az в ОАО "Azərsu", это связано с запланированным капитальным ремонтом магистрального водопровода Кура-Баку.