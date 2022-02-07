https://news.day.az/society/1433596.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 4680 случаев заражения коронавирусом, 2134 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.
27 пациентов с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 703334 случая заражения коронавирусной инфекцией, 648512 человек вылечились, 8 898 человек скончались, число активных больных - 45924.
За прошедшие сутки проведено 11442 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6278899 тестов.
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