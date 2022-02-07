Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 59 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 1, число получивших вторую дозу вакцины составило 0, бустер-дозу получили 58 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 12 218 614, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 248 383, вторую дозу получили 4 752 395 человек, бустер-дозу получили 2 217 836 человек.