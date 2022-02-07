https://news.day.az/society/1433602.html Араз Пашаев об условиях предоставления студенческих кредитов в Азербайджане
Араз Пашаев об условиях предоставления студенческих кредитов в Азербайджане
Условия предоставления студенческих кредитов в Азербайджане проще, чем в других странах.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня глава Фонда образовательных студенческих кредитов Азербайджана Араз Пашаев.
"В одних странах для этого требуется залог, в других - поручительство, созаемщик, однако в нашей стране таких требований нет", - сказал он.
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