Как можно будет пополнить баланс новых счетчиков света в Азербайджане?

Пополнить баланс новых счетчиков NFC в Азербайджане можно будет с помощью мобильного телефона.

Как сообщили Day.Az в ОАО "Азеришыг", для этого на телефон необходимо загрузить мобильное приложение "Азеришыг".

С помощью этого приложения абонент увеличивает баланс, затем эта сумма фиксируется и путем приближения телефона к счетчику производится оплата.

Благодаря этому новшеству абонент сможет контролировать ежедневное потребление электроэнергии с помощью мобильного телефона. Также сотрудникам ОАО "Азеришыг" не нужно будет ежемесячно снимать показания счетчиков по адресам.

В ОАО отметили, что использование современных технологий и применение инноваций является одной из основных целей, и ввод в эксплуатацию счетчиков NFC - очередной шаг, предпринятый в этом направлении.