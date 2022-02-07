"Азеригаз" о пожаре в донерной в Баку

Объект общепита на территории Наримановского района Баку, где сегодня произошел пожар, не оборудован газовой линией.

Об этом сообщил Trend глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Эльданиз Велиев, передает Day.Az.

"В этом заведении общепита использовался баллон с пропаном", - отметил Велиев.

Напомним, что сегодня в одной из заведений общепита на территории Наримановского района Баку произошел пожар. На место происшествия прибыли противопожарные силы МЧС. Пожар потушен.