https://news.day.az/society/1433630.html "Азеригаз" о пожаре в донерной в Баку
"Азеригаз" о пожаре в донерной в Баку
Объект общепита на территории Наримановского района Баку, где сегодня произошел пожар, не оборудован газовой линией.
Об этом сообщил Trend глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Эльданиз Велиев, передает Day.Az.
"В этом заведении общепита использовался баллон с пропаном", - отметил Велиев.
Напомним, что сегодня в одной из заведений общепита на территории Наримановского района Баку произошел пожар. На место происшествия прибыли противопожарные силы МЧС. Пожар потушен.
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