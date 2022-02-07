Министерство культуры Азербайджана распространило заявление в связи с высказываниями в последние дни в некоторых предвзятых иностранных СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, министерство отмечает, что Азербайджан всегда с уважением относится к своему историко-культурному наследию, независимо от его религиозно-этнического происхождения.

"Этот подход относится и к историко-культурному наследию на освобожденных от оккупации территориях страны. Официальные лица Азербайджана неоднократно заявляли, что историко-религиозные памятники, находящиеся на освобожденных территориях, относятся к азербайджанскому наследию, и их охрана является обязанностью азербайджанского государства. В качестве наглядного доказательства можно указать охват широкомасштабным процессом по восстановлению и созиданию в городе Шуша, наряду с мечетями, и двух христианских храмов. Азербайджан, в отличие от Армении, не делает различий на религиозной и этнической почве в своем историко-культурном наследии и привержен своим обязательствам по международным конвенциям, в том числе Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей во время вооруженного конфликта. Следует также добавить, что министерством культуры Азербайджана в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях проводится соответствующий мониторинг", - говорится в сообщении министерства.

Как отмечает ведомство, что касается древнего албанского наследия на освобожденных территориях страны, то следует отметить, что в связи с этим создана рабочая группа с привлечением местных и зарубежных экспертов для проведения соответствующего мониторинга: "И в случае обнаружения фальсификаций эти нарушения будут задокументированы и представлены международному сообществу с участием международных экспертов. Напомним, что изменение принадлежности историко-культурного наследия, его происхождения противоречит положениям Гаагской конвенции 1954 года".