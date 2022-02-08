В Шеки 3 человека отравились угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в доме на улице Г.Вахабова.

Проживающие там Зохра Гусейнова и Кянан Гусейнли почувствовали себя плохо во время купания. Хозяин дома успел вынести их из ванной комнаты, но сам скончался, отравившись угарным газом. Пострадавшие были госпитализированы.

По факту проводится расследование.