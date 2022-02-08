https://news.day.az/society/1433750.html В Шеки 3 человека отравились угарным газом - есть погибший
В Шеки 3 человека отравились угарным газом - есть погибший
В Шеки 3 человека отравились угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в доме на улице Г.Вахабова.
Проживающие там Зохра Гусейнова и Кянан Гусейнли почувствовали себя плохо во время купания. Хозяин дома успел вынести их из ванной комнаты, но сам скончался, отравившись угарным газом. Пострадавшие были госпитализированы.
По факту проводится расследование.
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