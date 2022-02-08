Еще в двух школах Баку восстановлены очные занятия

В средних школах №100 и №102 города Баку восстановлены очные занятия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Управление образования города Баку, срок карантина для учителей и учащихся обеих школ, определенный на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии, истек.

Следует отметить, что в образовательных учреждениях строго соблюдаются требования санитарно-эпидемиологической обстановки для более надежной защиты учащихся и школьного персонала от коронавирусной инфекции.