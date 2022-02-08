https://news.day.az/society/1433758.html Еще в двух школах Баку восстановлены очные занятия
Еще в двух школах Баку восстановлены очные занятия
В средних школах №100 и №102 города Баку восстановлены очные занятия.
Как передает Day.Az со ссылкой на Управление образования города Баку, срок карантина для учителей и учащихся обеих школ, определенный на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии, истек.
Следует отметить, что в образовательных учреждениях строго соблюдаются требования санитарно-эпидемиологической обстановки для более надежной защиты учащихся и школьного персонала от коронавирусной инфекции.
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