Возбуждено уголовное дело по факту выдачи чиновником поддельных ковид-паспортов

В Имишли возбуждено уголовное дело против представителя Исполнительной власти, торгующего поддельными COVID-паспортами.

Как передает Day.Az со ссылкой на прокуратуру Имишлинского района, проведено расследование в связи с незаконными действиями представителя главы местной Исполнительной власти в села Гаджирустамли.

В ходе следствия было установлено, что представитель главы ИВ Явер Шихалиев вступил в преступный сговор со своим бухгалтером Икрамом Шейхалиевым и Фарахимом Ядигаровым, неофициально работающим стоматологом в медпункте села, и выдал нескольким местным жителям фальшивые справки о вакцинации против COVID-19. При этом данные этих лиц были введены в систему e-Təbib.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК АР, продолжается расследование.