Возбуждено уголовное дело по факту тяжелого ДТП в Ходжалы

Продолжается расследование обстоятельств ДТП в Ходжалинском районе, в результате которого пострадали 22 человека.

Об этом сообщил во вторник старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.

По его словам, по факту ДТП возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

По результатам расследования случившемуся будет дана правовая оценка, отметил Гасымов.

Напомним, что на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша произошло ДТП с участием служебного автобуса, принадлежащего компании - субподрядчику Kolin İnşaat Turizm Sənaye və Ticarət. В результате ДТП пострадали 22 человека.

По факту Ходжалинским РОП возбуждено уголовное дело по статье 263.1-1 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).