В Дашкесане пропал молодой человек

В Дашкесанском районе Азербайджана пропал без вести 21-летний юноша.

Как передает Day.Az, происшествие было зарегистрировано 6 февраля на улице Низами в городе Дашкесан.

Так, Бабамир Джафарзаде 2001 года рождения покинул адрес проживания и больше не возвратился.

По факту в Дашкесанском районном отделении полиции проводится расследование.