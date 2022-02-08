https://news.day.az/society/1433787.html В Дашкесане пропал молодой человек
В Дашкесане пропал молодой человек
В Дашкесанском районе Азербайджана пропал без вести 21-летний юноша.
Как передает Day.Az, происшествие было зарегистрировано 6 февраля на улице Низами в городе Дашкесан.
Так, Бабамир Джафарзаде 2001 года рождения покинул адрес проживания и больше не возвратился.
По факту в Дашкесанском районном отделении полиции проводится расследование.
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