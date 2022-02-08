В Азербайджане закроются школы?

В связи с ростом числа зараженных коронавирусом в Азербайджане в соцсетях идут обсуждения о закрытии школ.

Согласно этим обсуждениям, средние школы закроют с 15 февраля на две недели.

Как передает Day.Az со ссылкой на Modern.az, по словам заведующего сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарета Валехова, этот вопрос на данный момент не обсуждается.

"Информации о закрытии школ у нас нет. Вопрос о временном закрытии школ не стоит на повестке дня министерства", - подчеркнул он.