https://news.day.az/society/1433792.html В Азербайджане закроются школы? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В Азербайджане закроются школы? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В связи с ростом числа зараженных коронавирусом в Азербайджане в соцсетях идут обсуждения о закрытии школ.
Согласно этим обсуждениям, средние школы закроют с 15 февраля на две недели.
Как передает Day.Az со ссылкой на Modern.az, по словам заведующего сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарета Валехова, этот вопрос на данный момент не обсуждается.
"Информации о закрытии школ у нас нет. Вопрос о временном закрытии школ не стоит на повестке дня министерства", - подчеркнул он.
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