Минздрав о состоянии пострадавших в ДТП в Ходжалы

В министерстве здравоохранения Азербайджана рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Ходжалы.

Как сообщили Trend в ведомстве, продолжается лечение 13 пострадавших в ДТП, доставленных в столичную клинику Bakı Sağlamlıq Mərkəzi, передает Day.Az.

"Ухудшения состояния не наблюдается. Один из двух пострадавших, находящихся в реанимации, сегодня будет переведен в общую палату. Врачи оценивают состояние пострадавших в ДТП как средней тяжести", - сказали в министерстве.

Напомним, что на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша произошло ДТП с участием служебного автобуса, принадлежащего компании - субподрядчику Kolin İnşaat Turizm Sənaye və Ticarət. В результате ДТП пострадали 22 человека.

По факту Ходжалинским РОП возбуждено уголовное дело по статье 263.1-1 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).