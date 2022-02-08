Военнослужащим еще двух структур присвоено звание "Ветеран войны".

Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, данные о военнослужащих, которым присвоено звание "Ветеран войны", включены в подсистему "Zəfər" Министерства труда и социальной защиты.

Министерство назначило им ежемесячную пенсию Президента Азербайджанской Республики (80 манатов) без обращения и представления каких-либо документов.

Пенсия оформляется с 1 января 2022 года и выплачивается с этого времени.

Ранее военнослужащим Службы государственной безопасности и Государственной пограничной службы было присвоено звание "Ветеран войны" и назначена ежемесячная президентская пенсия.