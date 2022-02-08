https://news.day.az/society/1433827.html Создана база ДНК пропавших на войне лиц
Создана база ДНК пропавших на войне лиц
"Международный Комитет Красного Креста создал базу ДНК более 3000 человек на основе образцов ДНК, взятых у членов семей пропавших без вести".
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МИД.
"На основании информации, предоставленной Арменией, на основании останков из мест массовых захоронений может быть уточнена судьба граждан Азербайджана, пропавших без вести", - говорится в заявлении МИД.
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