Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-7° тепла, днем-12-16° тепла, в Баку ночью-4-6° тепла, днем-14-16° тепла. Атмосферное давление снизится с 761 мм ртутного столба до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, ночью и утром будет туман. Юго-западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем 13-18° тепла, в горах 3-8° мороза, днем 3-8° тепла.