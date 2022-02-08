Скончался заслуженный художник Азербайджана
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Скоропостижно скончался заслуженный художник Азербайджана, профессор Фикрет Гашимов.

Как передает Day.Az со ссылкой на qaynarinfo.az, об этом сообщил его брат, первый вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Ариф Гашимов.

Причина смерти профессора пока неизвестна.

Ф.Гашимов был директором колледжа искусств при Азербайджанской государственной академии художеств.