https://news.day.az/society/1433835.html Скончался заслуженный художник Азербайджана - ФОТО
Скончался заслуженный художник Азербайджана - ФОТО
Скоропостижно скончался заслуженный художник Азербайджана, профессор Фикрет Гашимов.
Как передает Day.Az со ссылкой на qaynarinfo.az, об этом сообщил его брат, первый вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Ариф Гашимов.
Причина смерти профессора пока неизвестна.
Ф.Гашимов был директором колледжа искусств при Азербайджанской государственной академии художеств.
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