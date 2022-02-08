В Азербайджане снизят пенсионный возраст?

"Вопрос о снижении пенсионного возраста в настоящее время не стоит на повестке дня".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил председатель правления Государственного фонда социальной защиты Гималай Мамишов.

По его словам, средняя продолжительность жизни в стране превышает 77 лет: "Даже возраст пенсионеров превышает этот возраст. С учетом этого снижение пенсионного возраста не планируется. Во всей мировой практике считается целесообразным, чтобы пенсионный возраст был даже выше 65 лет, чтобы эти люди оставались на рынке труда".