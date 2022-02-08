В Джалилабаде трагически погиб первоклассник

В Джалилабаде ученик I класса умер от удара электрическим током.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Оджаглы. Во дворе школы, расположенной в этом селе, ученик 1-го класса Зейналов Гусейн Яшар оглу (2015 г.р.) получил удар электрическим током. В результате ребенок скончался.

По факту ведется расследование.