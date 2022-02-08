https://news.day.az/society/1433906.html В Джалилабаде трагически погиб первоклассник
В Джалилабаде трагически погиб первоклассник
В Джалилабаде ученик I класса умер от удара электрическим током.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Оджаглы. Во дворе школы, расположенной в этом селе, ученик 1-го класса Зейналов Гусейн Яшар оглу (2015 г.р.) получил удар электрическим током. В результате ребенок скончался.
По факту ведется расследование.
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