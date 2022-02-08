Арестованы лица, обманом подстрекавшие граждан к даче взятки

Арестованы лица, которые, обманывая граждан под предлогом незаконной организации "Новый совет общественного контроля", подстрекали их к даче взятки.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре были проведены оперативно-розыскные мероприятия на основании обращения о незаконных деяниях, совершенных ранее осужденным за мошенничество и подделку документов Рамилем Шукюровым совместно с другими лицами, привлеченными им в незаконно созданный и не прошедший госрегистрацию "Новый совет общественного контроля".

В ходе обыска в офисе этой организации были обнаружены многочисленные доказательства незаконных деяний Р.Шукюрова и других членов указанной незаконной организации, выявлены основания для подозрения в том, что члены данной организации присвоили денежные пожертвования, собранные у отдельных граждан под предлогом решения проблем малообеспеченных семей, а также оказания помощи семьям шехидов и участникам войны, совершили другие преступления.

По факту возбуждено дело по статьям УК 178.2.1 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 178.2.2 (мошенничество, совершенное неоднократно), 178.2.3 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, 178.2.4 (мошенничество, совершенное с причинением особо крупного ущерба), 32.4, 312.2 (Дача лицу прямо или косвенно, лично или через посредника материальных и иных благ, льгот или), согласно решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Следствие продолжается.