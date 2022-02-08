https://news.day.az/society/1433926.html На некоторых дорогах в Азербайджане ожидается гололед - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
На некоторых дорогах в Азербайджане ожидается гололед - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ночью и утром 9 февраля на некоторых участках автомагистралей Баку-Губа, Баку-Шамахы-Евлах, Баку-Алят-Газах, Губа-Хачмаз, Губа-Гусар, Масаллы-Ярдымлы, Лянкяран-Лерик, Уджар-Зардаб-Агджабеди, Барда-Истису, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Ханкенди-Ходжавенд, Халдан-Мингячевир, Шуша-Физули, Гянджа-Кяльбаджар-Лачин из-за тумана видимость будет ограничена до 300-800 м.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, ночью и утром в высокогорных районах возможен гололед на дорогах.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре