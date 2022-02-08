Названо число прибывших в Азербайджан в прошлом месяце иностранцев

В январе этого года нашу страну посетили 74 057 иностранцев.

Как передает АПА со ссылкой на отчет Государственного агентства по туризму, это на 105% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе 2021 года страну посетили 36 115 туристов, передает Day.Az.



Но по сравнению с допандемическим периодом, то есть с 2019 годом, число иностранцев, прибывающих в страну, все еще на 61% меньше. Так, в январе 2019 года в Азербайджан въехали 191 424 иностранца.