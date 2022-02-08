Объявлена дата выпускного экзамена учащихся профлицеев

Выпускной экзамен учащихся профессиональных лицеев по уровню 11-летнего среднего образования будет проводиться в городе (районе), где находится этот лицей, в соответствии с графиком экзаменов городов и районов в течение марта.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Отмечается, что учащиеся сдадут экзамены в том районе, где расположен профессиональный лицей, и в дату, предусмотренную для этого района (5, 6, 12 или 13 марта).

Экзамен по предмету "азербайджанский язык" учащиеся русского сектора сдадут 14 марта.