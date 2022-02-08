Когда пенсионерам Азербайджана выплатят материальную помощь?

В Азербайджане первая выплата материальной помощи пенсионерам будет произведена вместе с пенсиями за февраль.

Об этом сказал во вторник председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Гималай Мамишев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, материальная помощь в 200 манатов будет выплачиваться пенсионерам равными частями раз в квартал.

"Первая выплата будет произведена на этой неделе по графику вместе с новыми надбавками. Выплаты за следующий квартал будут производиться в первом месяце каждого квартала", - сказал Мамишев.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах в сфере социальной защиты пенсионеров. Согласно распоряжению, пенсионеры, которым трудовая пенсия назначена до 1 января 2022 года (за исключением трудовых пенсионеров, получающих надбавки за стаж), в 2022 году будет выплачена материальная помощь в размере 200 манатов (равными частями раз в квартал).