Чудовищный расстрел собак за 6-10 манатов

В соцсетях распространился видеоролик репортажа из Шеки, в котором достаточно бравурно и оптимистично рассказывается о том, как Шекинское коммунально-производственное объединение проводило очередной рейд по очистке улиц от бездомных собак.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, видеоролик - не новый, но и не настолько старый, чтобы не сделать из него определенные выводы.

В этом репортаже с гордостью демонстрируют, как собак отстреливают на улицах, а затем их трупы бросают в специальные машины. Выстрелы, скулеж раненых собак - все это преподносится с оптимистичным закадровым голосом. А затем представитель службы рассказывает о том, что в неделю Шекинское жилищно-коммунальное хозяйство проводило по два-три таких рейда, в течение каждого из которых уничтожается 90-95 собак. Убитых собак увозят на полигон, где закапывают в яму глубиной 2 метра, а затем засыпают ее хлором. Если "заказ" делают жители деревень, то за каждую убитую собаку сотрудники получают от 6 до 10 манатов.

Представляем вашему вниманию данные репортаж: